Анастасия Заворотнюк 10 октября: последние новости о состоянии здоровья, что сейчас с актрисой, как себя чувствует сейчас, 10.10.2020

На телеэкранах страны ставшая известной после съемок в сериале «Моя прекрасная няня» актриса не появляется уже более года. Летом в сети появилась информация о серьезном заболевании Анастасии, а также ее лечении в одной из лучших подмосковных клиник. Основной версией диагноза в то время был рак головного мозга. Напомним, что именно это заболевание стало причиной смерти Жанны Фриске.

Состояние Анастасии Заворотнюк на сегодня, 10 октября

Совсем недавно прервала молчание старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк. Девушка попросила журналистов не задавать вопросов о состоянии здоровья ее матери и оставить в покое родных и друзей семьи. Анна отметила, что молчание вызвано тем, что они не хотят позволить журналистам «копаться в грязном белье» актрисы.

Незадолго до этого на личной страничке в Instagram Анастасии Заворотнюк появилась первая публикация за год. Перед этим звезда сделала репост «сторис», в котором ее поздравляли с годовщиной со дня свадьбы с фигуристом Петром Чернышенко.

Одной из медсестер Каширской клиники удалось стать очевидцем лечения актрисы. Медсестра решила рассказать о состоянии Заворотнюк прессе, чтобы в народе не ходили неверные слухи о состоянии здоровья артистки.

«Анастасия проходит лечение в Москве, реабилитацию, это слухи, что она улетела на экспериментальное лечение в Европу. Чувствует себя нормально, все с ее внешностью нормально, улыбается, волосы есть, какая была, такая и осталась», — рассказала общественности медсестра.

В прошлом году заслуженную артистку Российской Федерации ожидали увидеть на одном из телевизионных шоу, где она должна была рассказать публике о своей болезни. Однако в последний момент актриса отказалась принять участие в съемках.

Летом 2020 года российскую артистку снова ждали на телевидении. Поклонники хотели наконец-таки узнать о реальном состоянии Заворотнюк, способах лечения и пережитых трудностях. Анастасия и в этот раз не стала выходить на публику. Позже прозвучала информация, что отечественные врачи собираются вылечить ее от рака новейшей экспериментальной технологией, но вроде бы Заворотнюк отказалась от предложения.

Впервые появиться на публике Анастасия Заворотнюк должна этой осенью, так говорят инсайдеры. Однако из-за сложных психологических проблем заслуженная артистка пока не торопится выходить в свет. Из-за тяжелой болезни ее внешность сильно изменилась, поэтому актрисе театра и кино понадобится время и силы на скорейшее восстановление.