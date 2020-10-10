Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой

Сергей ЖоринФото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Адвокат дочери певицы Валентины Легкоступовой Сергей Жорин рассказал, что в квартире артистки была обнаружена расписка об отчуждении жилья. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Говоря о неожиданной находке, юрист заявил, что никакого отчуждения не произошло. Эта расписка приобщена к материалам проверки. «На данной стадии с ней ознакомиться нельзя», — заявил он.

Жорин указал, что сейчас документ сейчас изучают следователи.

Ранее Жорин рассказал, что появились доказательства убийства певицы. Он заявил, что правоохранительные органы побывали в квартире Легкоступовой и обнаружили многочисленные следы крови на постельном белье. По словам Жорина, убийство рассматривается как одна из версий смерти Легкоступовой. Главным подозреваемым является ее муж Юрий Фирсов.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое.