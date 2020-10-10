Создатель «Новичка» неожиданно отреагировал на заключение ОЗХО по делу Навального

Леонид Ринк готов подискутировать со специалистами Организации по запрещению химического оружия по поводу выводов об «отравлении» оппозиционера, и даже обещает «раздавить как тараканов».

Доктор химических наук Леонид Ринк, который является одним из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», готов подискутировать с западными коллегами из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Для такого специалиста, как Ринк, просто смешно читать те выводы, которые сделали химики организации, изучив «материалы» по делу оппозиционера Алексея Навального.

В таких случаях, как правило, пишут что-то типа «ржу не могу», но доктор наук человек серьезный, он просто расхохотался над ОЗХО, особенно над тем, что исследователи организации обнаружили «некие следы» «непонятно какого вещества». «Может, стирального порошка?», — поддел Ринк иностранных химиков.

Так что готов дискутировать, пообещав в этом научном споре «раздавить как тараканов» оппонентов, сказал о результатах беседы с ученым журналист Дмитрий Киселев в авторском Telegram-канале.

Ситуация с блогером Алексеем Навальным уже больше месяца будоражит мировую общественность, вытаскивая на свет все больше и больше подробностей, которые порождают новые вопросы. Однако главным до сих пор остается вопрос: так было ли отравление или нет.

Сначала об отравлении заявили соратники оппозиционера. Практически параллельно с ними немецкие СМИ стали писать об этом, тогда как омские медики спасали пациента, не найдя никаких признаков отравления. Они до сих пор продолжают настаивать на этом. Однако в клинике «Шарите», куда вывезли Навального спецсамолетом сразу же объявили: Навальный отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ группы «Новичок». При этом такое «открытие» сделала лаборатория бундесвера, а не химики больницы. Более того, медики «Шарите» вообще не давали никаких разъяснений, документов относительно здоровья российского пациента. Все заявления исходили исключительно от чиновников правительства.

Позже кабинет министров Германии сообщил, что заключение немецких экспертов подтвердили в лабораториях Франции и Швеции, а затем и ОЗХО. Вот как раз над заключением специалистов ОЗХО и смеялся от души создатель «Новичка». Впрочем Ринк и раньше не скрывал, что в деле с Навальным «Новичком» даже «не пахнет». В случае отравления «Новичком» Навальный бы ни до какого самолета не дошел, «закрылись бы глазки, и он не смог ни в самолет, никуда попасть», заявил РИА Новости Ринк. Прочем химик еще и в связи со Скрипалями говорил, что «Новичок» не при чем. По поводу отравлений этим видом яда даже было много шуток, что-то вроде «Новичок» попался просроченным.

Однако в деле Навального столько нестыковок и мути, что складывается впечатление: общество сознательно вводят в заблуждение, запуская разные версии, фейки, чтобы окончательно запутать. Тем более, что уже ни для кого не секрет ради чего разыгрывался весь спектакль — очернить российскую власть, обвинить Россию, ввести санкции, блокировать строительство газопровода «Северный поток-2».

Примечательно, что нестыковки уже замечают и на Западе. Так, к примеру, журналист ИН4С (Черногория) Игорь Дамьянович тоже обратил внимание на странности вокруг ситуации вокруг с российским блогером. Во-первых, журналист удивлен тем приемом, который рядовому оппозиционеру оказывают на Западе и, в частности, в клинике «Шарите». При этом автор задается вопросом, а не является ли сам Навальный во всей этой странной истории человеком, который согласился участвовать в такой афере?

Также Дамьянович удивлен участием лаборатории бундесвера в идентификации якобы отравляющего вещества, подключению к истории лабораторий из Франции и Швеции, но главное — это скрытность лабораторных исследований от российских специалистов. Он обращает внимание на то, что ни врачи в Омске, ни в «Шарите» не нашли следы отравляющего вещества, только лаборатории бундесвера, Франции и Швеции, которые, к слову сказать, тоже принадлежат министерствам обороны.

«Все-таки у них есть образец «Новичка»? Если да, то откуда они его получили? С учетом того что инцидент с Навальным может вызвать серьезные геополитические потрясения, спекуляции и неаргументированные обвинения в такой ситуации недопустимы», — цитируют «Известия» строки из статьи Дамьяновича. Журналист считает, что теперь Навальный станет игрушкой в руках западных спецслужб, чтобы нападать на российские власти.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что в его стране не могут вести расследование, потому что нет никаких фактов. Также глава внешнеполитического ведомства не сомневается, что санкции будут введены, напоминая об отравлении Скрипалей.