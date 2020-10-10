Собянин предупредил москвичей о возможном введении новых ограничений

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что следующая неделя станет решающей для столицы: в частности, она покажет, нужны ли городу новые ограничения. Об этом пишет РИА Новости.Когда объявят карантин в МосквеСобянин отметил, что карантинных мер удастся избежать в том случае, если в городе начнет уменьшаться число новых заболевших. В противном случае властям придется вернуть ряд коронавирусных ограничений.«Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», — написал он в своем личном блоге.Градоначальник подчеркнул, что власти не заинтересованы в том, чтобы вновь закрывать предприятия, поскольку это с новой силой ударит по экономике. Тем не менее, здоровье населения для них является приоритетом. На данный момент в городе сохраняется неблагоприятная обстановка: число новых инфицированных регулярно превышает три тысячи в день.Более 80% умерших от коронавируса в Москве были людьми в возрасте старше 60 лет, уточнил градоначальник.«Если посмотреть сухую статистику, то она ужасает: у нас 83% умерших от COVID-19 — это граждане старше 60 лет. Половина из всех умерших — это граждане с хроническими заболеваниями. Нам надо пройти эту историю без потерь. Без того, чтобы снова сотни тысяч людей тяжело переболели, а тысячи умерли», — сказал Собянин.

Он дополнил, что количество вновь выявленных больных коронавирусом вышло на уровень 4 тыс. человек. «Это значения, сопоставимые с самыми большими значениями в апреле месяце. Но надо понимать, что количество тестов стало в два раза больше. Тем не менее, главнейший показатель — это количество тяжелых больных и количество госпитализаций. Они на этой неделе устойчиво заняли цифру 1 тыс. человек в день. Увеличилось количество очень тяжелых больных, даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает», — пояснил Собянин.Власти Москвы не планируют закрывать объекты экономической сферы в связи с ростом выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, добавил мэр Москвы.В интервью «Первому каналу» он отметил, что любое решение является многофакторным. По словам Собянина, речь идет о психологической, социальной, экономической, медицинской и других составляющих. Он добавил, что при принятии решения необходимо учитывать все эти факторы.Мэр Москвы заметил, что на первом месте стоят жизнь и здоровье людей, на втором — экономика. Он подчеркнул, что власти столицы должны сохранить рабочие места, заработную плату и развитие города, что также влияет на социальное развитие и психологическое здоровье граждан.Собянин отметил, что в Москве не хотят ничего закрывать с точки зрения экономики. По его словам, это будет последним шагом, который можно применить.