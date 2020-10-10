В Волжском пациенты ковидной больницы молят о помощи из-за потопа и холода

В медучреждении нет горячей воды.

Пациенты городской больницы № 3 города Волжского Волгоградской области, перепрофилированной для больных с воспалением легких и коронавирусом, оказались в ужасных условиях, в которых о нормальном лечении сложно говорить. С просьбой о помощи в редакцию «Блокнот Волжский» пациенты обратились во вторник, 6 октября.

— Это хирургическое отделение больницы № 3, где лечат больных с воспалением легких и ковидом. Мы пятый день без горячей воды. А сегодня еще и потоп. Помогите решить проблему, это уже невозможно терпеть! — рассказала о проблеме пациентка Елена.

Со слов волжанки никакой информации о причинах потопа ей неизвестно, но по разговорам больных, находящихся на лечении, причиной отсутствия водоснабжения стал ремонт труб. На протяжении 5 дней из-за ремонта пациенты находились без нормальных условий и в итоге все закончилось ужасным потопом.

— Главное, чтобы больницу спасли. Медсестры зашиваются. Помогите, — с мольбой обратилась волжанка.

Корреспондент редакции «Блокнот Волжский» обратился в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве пояснили, что потоп случился из-за прорыва трубы.

— При запуске системы отопления прорвало трубу в перекрытии между 2 и 3 этажами. Авария произошла в санузле, ее экстренно устранили, в данный момент система отопления исправна, санузел работает. «Пациентов никуда не переводили», — сообщили о решении проблемы в пресс-службе комитета.

Но в реальности, со слов пациентов, на 8 октября горячую воду в отделении так и не дали, а ремонт продолжается.

— Что-то ремонтируют, у врачей вода есть, а пациенты до сих пор без горячей воды. Мы не можем искупаться уже 7 день! «Отопление дали 7 октября», — сообщила пациентка отделения.

Отсутствие горячей воды в лечебном заведении при заметном сезонном похолодании может пагубно повлиять на процесс лечения больных с воспалением легких и коронавирусной инфекцией. Но﻿﻿﻿﻿﻿﻿ на это никто не обращает внимание, а органы власти рапортуют об экстренном решении проблемы.

Автор: Светлана Иванова