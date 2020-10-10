Редакция Банкфакс перешла дистанционный формат работы

Уважаемые читатели! В связи с крайне неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и явным коллапсом региональной системы здравоохранения с 5 октября 2020 года редакция информационного агентства «Банкфакс» работает в дистанционном режиме.

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Пандемия COVID-19 оказалась суровым испытанием не только для многострадальной алтайской медицины, но и для многих компаний и систем. Сотрудники «Банкфакса» старались соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности, но, к сожалению, часть нашего коллектива сейчас болеет, а остальные восстанавливаются после болезни. Просим отнестись к этому факту с пониманием! Как бы то ни было, мы приложим максимум усилий, чтобы и дальше «жечь глаголом», информируя вас о событиях в Алтайском крае и в Республике Алтай. Берегите себя!

Ваш «Банкфакс».