Установлен суточный рекорд числа заражений коронавирусом в мире

За последние сутки в мире выявлено 350 766 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19, что стало рекордом, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Около 110 тыс. из этих случаев выявлены в Европе.

В четверг в Европе также был установлен рекорд — около 100 тыс. заражений.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Всего на данный момент в России зафиксировано 1 272 238 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период скончались 22 257 человек, выздоровел 1 009 421 пациент.

С начала пандемии на планете выявлено 36,3 млн заражений, более 1 млн человек скончались.