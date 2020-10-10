В Госдуме назвали срок выхода России на плато по коронавирусу

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Россия выйдет на плато по коронавирусу не раньше ноября. Такой срок назвал замглавы rомитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин в интервью «Парламентской газете».

Депутат выразил уверенность, что рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться. «Скачки с тенденцией к увеличению могут быть и дальше, после чего мы выйдем на плато. По моим прогнозам, это произойдет ближе к ноябрю, а потом начнется спад. Но спад, скорее всего, не будет резким», — оценил Говорин. Следующий же всплеск начнется в феврале-марте.

По его мнению, рост количества заболевших связан с началом учебного года в школах и вузах и возвращением людей из отпусков. Еще одна причина — снижение бдительности граждан и нарушение ими элементарных эпидемиологических мер. В целом, ситуация с COVID-19 в стране вызывает тревогу, отметил парламентарий.

Он призвал не недооценивать опасность, напомнив, что в настоящее время коронавирус «наслаивается» на сезонные инфекции. В результате тяжелых больных сейчас больше, чем весной. Кроме того, почти 43 процента госпитализированных — люди молодого и зрелого возраста, так как именно они игнорируют ограничительные меры и попадают в зону риска.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал максимальный прирост зараженных коронавирусом в России. По его оценке, этот показатель на пике составит 15-17 тысяч новых зарегистрированных случаев.

За последние сутки в РФ выявили 12 126 случаев заражения. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 11 мая — в тот день COVID-19 подтвердился у 11 656 россиян. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 1 272 238 человек.