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Министры иностранных дел Азербайджана, России и Армении Джейхун Байрамов, Сергей Лавров и Зограб…

Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Главы МИД России, Армении и Азербайджана завершили переговоры по обострению ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Переговоры между министрами проходили в Москве.

Всего они длились более 10 часов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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