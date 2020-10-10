Второй раунд дебатов Трампа и Байдена отменили в США

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Brian Snyder/Reuters

Комиссия по президентским дебатам США приняла решение об отмене второго раунда теледебатов президента США Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии экс-вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает Washington Post.

Мероприятие было намечено на четверг, 15 октября. В комиссии отметили, что соответствующее решение было принято из-за того, что кандидаты заявили о своих других планах на данный вечер.

Там также уточнили, что намерены сконцентрироваться на финальном раунде дебатов, которые назначены на 22 октября и пройдут в Нэшвилле. В комиссии подчеркнули, что предложенная Трампом для переноса мероприятия дата 29 октября не была согласована.

Первая часть теледебатов Трампа и Байдена состоялась 29 сентября. Следующий раунд дебатов президента с кандидатом на пост главы государства от Демократической партии США Джо Байденом был намечен на 15 октября. Последний также выступал с предложением о проведении его в видеоформате. Президентские выборы США пройдут 3 ноября.

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