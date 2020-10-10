Лукашенко порекомендовал Польше разобраться с результатами своих выборов

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Reuters

Польша, критикующая «несправедливые выборы» в Белоруссии, должна разобраться с результатами своих президентских выборов, в которых на второй срок был избран Анджей Дуда. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».

Как известно, Дуда одержал победу на президентских выборах в Польше, прошедших в июле этого года. Он набрал 51,03% голосов избирателей. При этом соперник Дуды Рафал Тшасковский, представляющий оппозиционную партию «Гражданская коалиция», набрал 48,97% голосов.

По утверждению Лукашенко, Варшава вмешивается во внутренние дела Белоруссии, чтобы отвлечь собственное население от внутренних проблем.

«Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты», — сказал Лукашенко.

Он убежден, что поляки в скором времени сами разберутся в ситуации.

«Поэтому потерпите немножко — с ними люди там скоро начнут разбираться. А то у нас, видите ли, «выборы несправедливые, 80%». А 50,5% — в Польше победил Дуда», — отметил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что «сейчас уже все заявляют», что на прошедших в этой стране выборах произошла «полнейшая фальсификация».

«Вот там надо разобраться», — добавил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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