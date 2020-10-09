Высокопоставленного чиновника задержали за развращение детей в Архангельской области

И. о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев вступил в переписку с двумя ученицами, но на прежнем месте работы — в гимназии — считают обвинения надуманными.

Правоохранительные органы Архангельской области задержали и. о. министра образования Юрия Гнедышева. Высокопоставленного чиновника подозревают в разврате детей и распространении порнографических материалов. Как сообщает 29. ru на ссылку пресс-службы СУ СК РФ по Архангельской области, речь конкретно идет о ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц). И.о. министра задержан на 48 часов.

Как следует из версии правоохранительных органов, Гнедышев в декабре 2019 года вел активную переписку в соцсети с двумя школьницами. Судя по теме переписки, подозреваемый оказывал на несовершеннолетних «развращающее влияние», сообщили в пресс-службе СУ СК. При этом следователи уточнили, что одной из девочек Гнедышев направил ссылку на видеозапись сексуального характера.

В ходе задержания из кабинета чиновника были изъяты телефоны, ноутбуки и другие носители информации, проверяются контакты. Следователи, которые сейчас занимаются допросом свидетелей, намерены ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

В случае, если вина чиновника будет доказана, то ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Однако коллеги по бывшей работе Гнедышева в Северодвинской гимназии не верят в его вину. «Мы шокированы, никто не верит», — заявили они «Подъему».

Издание отмечает, что у Гнедышева жена и двое детей. До назначение на должность исполняющего обязанности министра образования Гнедышев был заместителем главы ведомства. А в министерство пришел как раз с поста директора Северодвинской гимназии.

Надо сказать, что в последнее время власти серьезно взялись за чиновников. Помимо того, что тех стали увольнять за хамство, вовсю идет «чистка» чиновничьих рядов от замешанных в коррупции и погрязших во взятках. К примеру, экс-министру Алексею Улюкаеву дали 8 лет за получение взятки. В Москве в июле были задержаны заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич и начальник управления Россотрудничества Михаил Попов по подозрению в мошенничестве в связи с хищением бюджетных средств на 40 млн рублей. На крупной взятке погорел и экс-министр лесного хозяйства Красноярского края.

Гораздо реже чиновники идут по «криминальной» статье, как, к примеру, экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в организации убийства бизнесменов. Были даже случаи, что перед судом представали чиновники и за браконьерство. А вот по такой статье, какую намерены предъявить Гнедышеву, практически единичные случаи. В последний раз это была нашумевшая история с экс-помощником главы Россельхознадзора Дмитрием Натаровым, которого обвинили в совращении дочери друга.

Ситуацию усугубляет то, что Гнедышев работал с детьми, а это значит, что вряд ли ему позволят в будущем работать в системе образования.

Фото: ВКонтакте