В Алтайском крае разыскивают пропавшего накануне 10-летнего мальчика обновлено

Сергей Крыша

Участники поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о пропаже 10-летнего школьника из Камня-на-Оби Сергея Крыши. Активисты сообщают, что 8 октября он ушел из дома и не вернулся. С тех пор его местонахождении ничего неизвестно.

Поисковики распространили приметы исчезнувшего школьника: его рост составляет 150 см, у него нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения мальчик был одет в бело-зеленую кофту, серые спортивные штаны, синие кроссовки с белой подошвой.

Представители отряда обратились ко всем, кто знает о местонахождении пропавшего, либо видел его, с просьбой сообщить по телефону: 112 или 8 800 700 54 52.

UPD 13:45: Мальчика нашли живым спустя 12 часов. В организации не уточнили, где он находился и каким образом его удалось найти.