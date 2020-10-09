В Москве число новых случаев заражения COVID-19 вышло на уровень апреля

В Москве число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией вышло на уровень апреля. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, выросло число тяжелых больных.

Порядка 83% умерших от коронавируса в Москве, отметил Собянин, граждане старше 60 лет,, сообщает ТАСС.

Собянин подчеркнул, что количество тестов коронавирус увеличилось в столице в два раза по сравнению с весенним периодом.

«Мы стали выявлять больше бессимптомных больных. Количество тестов увеличилось в два раза и качество тоже увеличилось в два раза. Большое количество выявляется тех, кто болеет в легкой форме», — сказал Собянин.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Всего на данный момент в России зафиксировано 1 272 238 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период скончались 22 257 человек, выздоровел 1 009 421 пациент.

Количество заражений COVID-19 в мире бьет рекорд второй день подряд, за сутки выявлены 350 766 человек с коронавирусом, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В четверг было зафиксировано 338 779 заражений за сутки. Рекордсменом по количеству заражений стала Индия (70 496 случаев) и в США (52 458 случаев).

С начала пандемии на планете выявлено 36,3 млн заражений, более 1 млн человек скончались.