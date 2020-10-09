112 заболевших смертей ситуация COVID-19 Республике Алтай вызывает вопросы Алтайскому краю

В Республике Алтай 8 октября выявлено 112 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом выздоровели лишь 77 пациентов, сообщает оперштаб. Любопытно, что при схожем числе заболевших в регионе уже несколько дней не фиксируются смерти пациентов с установленным диагнозом, тогда как доля положительных диагнозов к числу тестов в разы больше.

Как сообщил штаб, коронавирус подтвердился у 112 человек. Среди них 32 жителя Горно-Алтайска, 23 — Онгудайского района, 13 — Усть-Канского района, по 12 — Майминского и Усть-Коксинского районов, восемь жителей Кош-Агачского района, семь — Улаганского района, по два — Чойского и Шебалинского районов, один — Турочакского района. 35 из 112 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, в 68 случаях диагностированы симптомы заболевания.

Любопытна разница в статистике, которую выдают оперштабы Республики Алтай и Алтайского края. Так, последние дни в двух регионах фиксируется примерно одинаковое число вновь заболевших. Однако в крае ежедневно погибает по несколько человек, тогда как в республике случаи единичные, далеко не каждый день.

Исходя из официальных данных, в республике каждый день исследуется около 750 проб, а в крае – около 6 тысяч. Таким образом, в РА намного большая их доля оказывается положительной. Так, по данным за 7 октября в республике около 14 % всех проб на ковид были положительными, тогда как в крае – всего 2,1 %. При этом многие жители АК жалуются, что не могут получить доступ к исследованию. Не исключено, что Минздраву Алтайского края следует пересмотреть схему доступа к ковидным тестам.

Напомним, что всего в РА зарегистрировано 24 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 20 – от COVID-19, четыре – от иных причин.

Также оперштаб уточнил, что за прошедшие сутки выздоровели 77 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского, Турочакского, Усть-Коксинского, Чемальского, Шебалинского районов. По данным на утро 9 октября, за весь период в регионе выздоровели 3208 человек.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 99 904 человека. 8 октября исследована 781 проба. Под медицинским наблюдением находится 804 человека.