У Чорнобильській зоні знайшли метелика розміром з пташку. ФОТО

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника виявлено рідкісного в Україні метелика, розмір якого можна порівняти з невеликим птахом.

Називається він блакитна стрічкарка (Catocala fraxini), повідомляється на сторінці заповідника у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця), — пише Обозреватель.

Блакитна стрічкарка рідко зустрічається в Україні

Зазначається, що це один із найбільших представників метеликів не тільки в Україні, але і в Європі.

Розмір його крил може сягати 45 міліметрів, а розмах у польоті – до 110 міліметрів.

В Україні цей вид занесено до Червоної книги. Як зазначили в заповіднику, після дощу метелика перенесуть на його улюблене дерево – тополю.