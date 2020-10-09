Врачи рассказали, что защищает больных коронавирусом от смерти

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала препараты, которые защищают больных коронавирусом от смерти. Список она опубликовала в своем «Инстаграме», подчеркнув, что все эти лекарства следует принимать только по назначению врача.

Первый препарат из перечня — дексаметазон. Его, по ее словам, его должны принимать те, кому необходим дополнительный кислород. Далее идет антикоагулянт — разжижитель крови. Такие лекарства обязательны для госпитализированных с коронавирусом.

«Различные исследования показали, что антикоагулянты снижают смертность от COVID до 50%», — пояснила Малышева.

Также необходимы ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензина. «Продолжайте прием этих лекарств во время КОВИД, если нет противопоказаний», — написала она.

Кроме этого, нужно пить статины — лекарства, снижающие уровень холестерина.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Всего на данный момент в России зафиксировано 1 272 238 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период скончались 22 257 человек, выздоровел 1 009 421 пациент.

Количество заражений COVID-19 в мире бьет рекорд второй день подряд, за сутки выявлены 350 766 человек с коронавирусом, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В четверг было зафиксировано 338 779 заражений за сутки. Рекордсменом по количеству заражений стала Индия (70 496 случаев) и в США (52 458 случаев).

С начала пандемии на планете выявлено 36,3 млн заражений, более 1 млн человек скончались.