Активность НАТО: Лавров выразил обеспокоенность Дании

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Пресс-служба МИД России/ТАСС

Активность НАТО в регионе Балтийского моря вызывает обеспокоенность Москвы — заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с датским коллегой Йеппе Кофодом. По его словам, российская позиция заключается в том, что Москве и Копенгагену необходимо «отодвинуть военные учения от линии соприкосновения между Россией и натовскими странами».

Москву беспокоит активность войск НАТО на Балтике – заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с датским коллегой Йеппе Кофодом в пятницу, 9 октября.

По словам российского дипломата, в беседе, проходившей в Москве, главами МИД были подняты вопросы безопасности в регионе Балтийского моря.

«Мы привлекли внимание наших партнеров к беспокоящему нас наращиванию военной активности НАТО в непосредственной близости от российских границ. Подчеркнули, что не видим в этой части Европы, как, собственно, и в целом в Европе, каких-либо проблем, которые требуют военного решения», — указал Лавров.

Он добавил, что российская позиция заключается в том, что Москве и Копенгагену необходимо «отодвинуть военные учения от линии соприкосновения между Россией и натовскими странами», а также проработать вопросы дистанцирования военных объектов друг от друга. НАТО пока не поддерживает диалог с Москвой по этим темам, добавил Лавров.

Месяц назад противовоздушная оборона Балтийского флота России поднимала истребитель Су-27 для перехвата самолетов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем.

Инцидент начался с того, что радиолокационная станция засекла два приближающихся к российской границе воздушных объекта, приводило РИА «Новости» сообщение Национального центра управления обороной РФ.

Вскоре российский экипаж определил объекты как самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции.

Через некоторое время оба самолета стран НАТО сменили курс и развернулись от границы РФ в другую сторону, после чего Су-27 вернулся на аэропорт базирования.

В начале сентября Национальный центр управления обороной Минобороны РФ сообщал, что российский истребитель сопроводил над нейтральными водами Балтийского моря американский бомбардировщик B52, который летел в сторону датского острова Борнхольм.

Когда американский бомбардировщик удалился от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования. Самолеты Соединенных Штатов не нарушили государственной границы.

Американский бомбардировщик участвовал в учениях Allied Sky, в ходе которых шесть самолетов облетели все 30 стран-членов Североатлантического альянса за один день. Их сопровождали около 80 истребителей государств НАТО.

В этот же день стало известно, что российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем четыре самолета — Германии, Дании, Швеции и США.

Это были самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолет-разведчик Challenger ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии, которые приближались к границе России.

В Центре подчеркнули, что российский Су-27 вылетал на перехват в соответствии с международными правилами. Самолеты ЕС и США также не нарушали границ России.

Успешные сопровождения российскими истребителями военных самолетов США вскрыли ряд «немыслимых ошибок НАТО», считает публицист Том Роган, о чем он написал в статье для Washington Examiner.

Журналист выразил мнение, что РФ смогла «успешно вторгнуться в суверенное воздушное пространство страны-члена НАТО», при этом ни датские, ни польские ВВС оказались не готовы к отражению «российского вторжения».

Американское командование тоже не предприняло никаких действий, хотя могло поднять эскадрилью истребителей F-16 с авиабазы Шпангдалем в Германии, пишет Роган.

В конце прошлого года эксперты датского издания Berlingske обратили внимание на усиление России в Арктике, а также на головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», который онии назвали «новым кулаком» страны в регионе.

В статье указывалось, что новость о спуске боевого корабля на воду в Санкт-Петербурге получила международный резонанс.

В материале отмечалась уникальность ледокола, оснащенного не только пушками, но и ракетами, которые могут быть применены для стрельбы и по другим кораблям, и по позициям противника на берегу.

Длина «Ивана Папанина», согласно приведенным данным, составляет 114 м, а водоизмещение — 8,5 тыс. тонн. Ледокол оснастят крылатыми ракетами «Калибр». Планируется, что в арсенале этих ледоколов будет по восемь «Калибров».

Учитывая эти обстоятельства, в статье выражалась обеспокоенность тем, что Дания инвестирует в Арктику и Гренландию слишком мало средств и из-за этого отстает от России, которая тем временем создает новые ледоколы.

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