Латвия выслала в Россию главу общества военных ветеранов

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Ints Kalnins/Reuters

Гражданин России, глава латвийского общества военных ветеранов Владимир Норвинд принудительно выдворен из Латвии, сообщил правозащитник Александр Гапоненко на своей странице в Facebook.

По данным правозащитника, Норвинд был задержан и доставлен в центр содержания нелегальных мигрантов, после чего его принудительно выдворили в Россию.

Формальным поводом для подобного решения представлено аннулирование вида на жительство в Латвии, указано в сообщении.

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