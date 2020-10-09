Минск и ЕС станут поддерживать открытыми каналы для диалога

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

РИА «Новости»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время телефонного разговора условились поддерживать открытыми каналы для диалога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление белорусского МИД.

По словам Макея, решение белорусской стороны сократить дипперсонал Литвы и Польши в Белоруссии стало ответной мерой. Он отметил, что оно не направлено против ЕС и «на сворачивание диалога», а «вызвано особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси».

Макей также отметил, что с белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом.

«Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь — ЕС», — заявил он.

Отношения Белоруссии со странами Европейского союза резко ухудшились после прошедших в республике 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

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