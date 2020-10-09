Очевидцы сняли на видео новый мощный взрыв в Бейруте. Есть жертвы

Взрыв произошел на топливном складе.

В ливанской столице Бейруте вечером 9 октября прогремел сильный взрыв. По предварительным данным, погибли трое человек, более 50 получили ранения. Известно, что взрыв произошел на топливном складе.

Местные жители окрестных домов рассказали, что хозяин хранил на складе солярку для электрогенератора. Есть также информация, что там располагались бидоны с бензином и резервуар с мазутом. Причины взрыва пока неясны.

Напомним, что 4 августа 2020 года Бейрут пережил еще более мощный взрыв. В порту сдетонировали запасы селитры, хранящиеся на складе. Причиной взрыва стал пожар, охвативший помещение, где хранилась пиротехника. Взрыв, внешне похожий на атомный, разрушил порт и часть города. В итоге погибло 220 человек, еще 60 числятся пропавшими без вести, пострадали более 7000 горожан.

Позднее выяснилось, что в порту хранились 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна «Rhosus» россиянина Игоря Гречушкина. Опасный груз лежал на складе с 2014 года, при этом к соблюдению правил безопасности хранения есть множество вопросов.

После страшного бедствия в городе начались массовые протесты, приведшие к отставке правительства. Взрыв в Бейруте называют самым мощным неядерным взрывом в 21 веке. Он действительно взорвал жизнь в стране, сотряс все основы, и цепь событий которая к этому привела заставила многих задуматься, что всё произошедшее не было случайностью.