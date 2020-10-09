В Алтайском крае продолжается резкий рост заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 142 инфицированных коронавирусом, выздоровело 62 пациента, сообщает региональный оперштаб. За день произошло 10 смертей, из них от коронавирусной инфекции – восемь.

На 9 октября в Алтайском крае зарегистрировано 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По муниципалитетам они распределились так: Барнаул – 86 заболевших, Рубцовск – 15, Бийск – 13, Заринский и Шелаболихинский районы – по семь, Солонешенский район – пять, Поспелихинский район – четыре, Заринск и Камень-на-Оби – по два, Рубцовский район – один заболевший.

Обращает на себя внимание малое число районов в сводке. Всего за прошедшие сутки было сделано 4869 тестов. Таким образом, положительными оказались лишь 2,9 %.

Всего в крае 14 853 инфицированных, количество выписанных по выздоровлению – 12 783 человека. За весь период скончалось 567 человек, в том числе 254 – от коронавирусной инфекции. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение в госпиталях – 1493 пациента. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 10 пациентов. Количество тяжелобольных — 232, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 93. Кроме этого, 1453 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Еще 118 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам. Дополнительно отмечается, что 3035 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают амбулаторное наблюдение и лечение.

Власти отчитались, что 7 и 8 октября приступили к работе медики Городской больницы № 3 Барнаула в корпусе на улице Бехтерева на 60 коек и Михайловской ЦРБ на 25 коек. Новые площадки развернуты в отдельно стоящих зданиях. Всего в регионе теперь 3323 койки. Из них с кислородом 1615, с ИВЛ — 410. Таким образом, свободных коек остается 259.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 526 658 человек.