В Кайбицком районе РТ появится временный госпиталь для больных коронавирусом

В Кайбицком района Татарстана откроют временный инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Об этом сообщил в «Инстаграме» глава района Альберт Рахматуллин. По его словам, госпиталь начнет работать в ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» в ближайшие дни.

«Для своевременного оказания медицинской помощи для зараженных COVID-19 в ближайшие дни в ГАУЗ „Кайбицкая ЦРБ“ начнет работать временный инфекционный госпиталь», — написал Рахматуллин.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 7 480 случаев заболевания COVID-19. В общей сложности проведено 797 069 тестов на коронавирус (плюс около 6 тыс. за сутки). По числу исследований РТ находится в топ-15 регионов.