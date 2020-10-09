Коронавирус оказался не единственной причиной избыточной смертности в Италии

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В Италии подсчитали долю смертности от коронавируса среди всей избыточной летальности. Выяснилось, что он стал не единственной причиной роста смертей. Так, медики из Ломбардии и соседних регионов Северной Италии заявили, что COVID-19 оказался причиной 57 процентов превышения нормы смертности, сообщает журнал PLOS ONE.

Марта Бланджардо, профессор Университетского колледжа Лондона и одна из авторов работы, отметила, что ученые пока выясняют, чем, кроме эпидемии, был вызван такой всплеск летальности. «Можно сказать определенно, что пандемия перегрузила всю здравоохранительную систему Италии, и это могло стать одной из главных причин этого прироста», — подчеркнула специалист.

Общее число избыточных смертей в Италии составил 24 тысячи. 13 тысяч из них были спровоцированы коронавирусом. По данным исследования, самый большой прирост летальности наблюдался именно на севере страны и мало затронул центр и юг. Ученые полагают, что это связано с реакцией властей и введенными карантинными мерами. Анализ и оптимизация их стратегий, по мнению специалистов, поможет бороться с эпидемией в дальнейшем.

Накануне Всемирная организация здоровья (ВОЗ) сообщила о мировом рекорде по заражению коронавирусом за сутки — 338 779 новых случаев. Наибольший рост новых случаев пришелся на Индию, США и Бразилию.