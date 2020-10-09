Выбора Каменский район остался единственным возможным вариантом назначения главы

С 10 октября 2020 года Сергей Умяров перестанет исполнять обязанности заместителя главы администрации Каменского района, вследствие чего автоматически потеряет статус и.о. главы, а депутаты не смогут поставить его на эту должность. Копия соответствующего документа с уведомлением о смене полномочий имеется в распоряжении ИА «Банкфакс». В связи с этим Каменский район опять лишился какой-либо альтернативы выбора временного главы: им может стать только Евгения Гордиенко.

Как следует из документа, 9 октября распоряжением администрации района Сергей Умяров был понижен в должности — его вновь назначили начальником районного отдела по делам ГО И ЧС. А вот обязанности замглавы с Умярова сняли. В связи с этим он попросил не рассматривать его кандидатуру при принятии решения Каменским районным Собранием депутатов о возложении полномочий исполняющего обязанности главы муниципального образования. После такого демарша у депутатов по сути не осталось выбора, кого назначить руководителем.

Очевидно, что Каменская администрация приняла единственно возможное решение, которое позволяло оставить власть за Евгенией Гордиенко, против которой настроено подавляющее большинство представителей депутатского корпуса, избранных населением. Не исключено, что такой способ оставить без учета мнение представительного органа чиновникам предложили краевые власти. Впрочем, есть вероятность, что понижение — личная инициатива Умярова, который изначально был категорически не согласен с попытками народных избранников утвердить его в качестве альтернативы Гордиенко. В любом случае, временный период «видимости демократии» закончился, альтернатив у депутатов нет.

Напомним, конфликт между Каменским райсобранием и администрацией муниципалитета длится уже второй год. Еще в 2019 году депутаты пытались возложить полномочия и.о. главы района вместо одного замруководителя – Евгении Гордиенко – на другого. Однако сделать это им не удалось: их решение было оспорено в суде. После этого власть в районе фактически была монополизирована: Гордиенко осталась единственным замом главы, на которого депутаты могли возложить полномочия.

Ситуация изменилась лишь в августе 2020 года, когда после очередного демарша райсобрания вторым заместителем был назначен как раз Сергей Умяров, которого наблюдатели называют протеже Гордиенко и зависимым от нее человеком. Когда вопрос о возложении полномочий главы вновь стал актуален, депутаты сделали выбор именно в пользу Умярова, хотя тот всячески пытался продемонстрировать свое нежелание руководить районом. В итоге он был вынужден согласиться, а Евгения Гордиенко отправилась в отпуск.

Между тем накануне понижения Умярова в должности Каменская межрайонная прокуратура внесла представление и.о. главы муниципалитета из-за финансовой политики местного МУП «Каменские теплосети». По результатам проверки надзорное ведомство выяснило, что и.о. главы плохо контролирует деятельность предприятия, игнорирует сообщения о возможных нарушениях, а также факты неисполнения судебных решений по взысканию задолженностей перед районом за резервный уголь. Между тем долги МУПа уже можно называть астрономическими, за ситуацией следят на краевом уровне, но до конкретных решений дело пока не дошло, возможно, из-за покровительства края местным чиновникам