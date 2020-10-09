Губернатор Самарской области и еще 130 чиновников региона отдадут личные машины неотложкам

Глава Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что заразился коронавирусом.

«Знаю, что многих беспокоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции. <…> От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции», — написал Азаров на своей странице в «Инстаграме».

«К сожалению, число заболевших растет, а в „сезон“ ОРВИ нагрузка на бригады скорой помощи и больницы в разы больше. Медики работают на пределе сил, и заменить их, порой, некем. Спасибо за труд! Наша общая задача — помочь им и не допустить ухудшения ситуации. Провел совещание, где с главврачами больниц обсудили дополнительные меры, так как специалисты лучше знают положение дел на местах. В результате принял ряд решений», — написал чиновник (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). ⠀

По словам главы Самарской области, из-за увеличения нагрузки на бригады скорой помощи и больницы в связи с ростом заболевших коронавирусом и ОРВИ принят ряд решений. В частности, созданы дополнительно 10 экипажей скорой помощи для выездов к больным с подозрением на вирус, еще 10 будут сформированы в ближайшее время.⠀

Кроме того, власти города приняли решение укрепить неотложку в поликлиниках. «Заберем 130 машин у чиновников и передадим в медучреждения. Решил и свою личную машину передать врачам. Также создаем координационный центр, который будет направлять машины к пациентам независимо от того, к какому участку прикреплен человек. В помощь медикам привлечем студентов последних курсов медуниверситета и ординаторов», — написал Азаров. ⠀

По словам главы Самарской, в медучреждениях развернуто более 4 тыс. коек и в ближайшее время создадут еще 680 койко-мест.