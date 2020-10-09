В мировой экономике обнаружили «пузырь»

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На мировом рынке облачных вычислений формируется «пузырь». Он подобен «пузырю доткомов», который потряс мировую экономику в начале 2000-х и закончился обвалом котировок интернет-компаний и разорением многих инвесторов. Об этом пишет Bloomberg.

В 2020 году важность облачных технологии и вычислений резко возросла на фоне пандемии коронавируса. Причиной стал массовый переход людей по всему миру на удаленную работу, уход от локальных центров обработки данных и необходимость высокоскоростного интернета. Это привело к росту стоимости акций компаний, которые занимаются облачными технологиями и электронной коммерцией.

Например, сервис Zoom, который стал одним из самых известных бенефициаров коронавирусного кризиса, во втором квартале 2020 года нарастил доход до 663 миллионов долларов, увеличив его в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Акции компании за год прибавили более 600 процентов. В 2020 году Global X Cloud Computing ETF вырос на 58 процентов. Из 36 компаний, занимающихся облачными технологиями и входящих в торгуемый на бирже фонд, только четыре показали отрицательную доходность в 2020 году. Пять компаний выросли на 170 процентов и больше.

Аналитики проводят параллели с кризисом доткомов, однако утверждают, что ситуация безопаснее, чем 20 лет назад. Дело в том, что в конце 1990-х — начале 2000-х за ростом акций интернет-компаний, который и привел к надуванию пузыря, стояли только «надежды инвесторов на будущее» новых технологий. В настоящее время облачные компании демонстрируют реальный рост, сказала основатель и глава Cornerstone Capital Group Эрика Карп (Erika Karp).

Ранее о формировании пузыря в технологическом секторе предупредили опрошенные CNBC аналитики. Однако, по их оценке, его можно назвать безопасным, поскольку он вряд ли «лопнет» в ближайшее время. Свои предположения эксперты основывают на данных о котировках акций американских технологических компаний, которые за последние месяцы сильно прибавили в цене.