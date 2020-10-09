Откровенное фото стюардессы в туалете самолета восхитило пользователей сети

Фото: @cabin_crew_beauties

Неизвестная стюардесса поделилась откровенной фотографией, сделанной в туалете на борту самолета, и вызвала восхищение у пользователей сети. Соответствующий снимок был опубликован в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенном в сети кадре запечатлено, как бортпроводница в летной форме стоит в уборной лайнера, выставив вперед одну ногу в чулке телесного цвета и без обуви. При этом девушка сама снимает собственное отражение в зеркале.

Подписчики сообщества восхищенно оценили публикацию в комментариях. «Красотка», «Топ!», «Какие же у тебя ноги», «Горячий снимок», — писали они.

2 октября стюардесса авиакомпании Air Asia, которую пользователи сети прозвали самой красивой бортпроводницей в мире, попозировала перед камерой в откровенном образе и впечатлила своих фанатов. Так, на первой фотографии в карусели она позирует в бассейне роскошного отеля в белом слитном купальнике с завязками по центру.