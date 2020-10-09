Появились новые данные об исчезновении малайзийского «Боинга» MH370

Через шесть лет после того, как без следа пропал самолет MH370, специалисты все еще не могут точно сказать, что же тогда произошло на самом деле. Один из экспертов уверен в том, что самолет был угнан и что ему удалось найти серьезную ошибку в плане, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Рейс 370 Malaysia Airlines во время полета в Пекин пропал 8 марта 2014 года. На борту самолета тогда присутствовало 239 человек. Официальное расследование не принесло никаких результатов и специалисты так и не смогли ответить на вопрос о том, куда делся самолет и люди на его борту. Но некоторое время назад появились весьма серьезные доказательства того, что самолет угнали и специально отклонили его от запланированного изначально курса. Есть информация и о том, что самолет летел над Индийским океаном, а потом упал недалеко от Австралии в воду. Джефф Уайз, автор книги о самолете MH370, уверен в том, что он знает, куда именно полетел самолет и как угонщики смогли это сделать. В книге говорится о том, что на самом деле самолет направлялся в сторону севера, а все документы изначально были подделаны для того, чтобы все посчитали, что самолет направляется на юг. При этом в плане угонщиков присутствует серьезная ошибка, которая и позволила Уайзу получить новые данные о случившемся. MH370 имел связь со спутником 3F1. Он принадлежит британской компании Inmarsat. Блок спутниковых данных, который присутствовал на борту самолета сначала выключался, а спустя некоторое время вновь был включен. Возможно, блок включали для того, чтобы отправить поддельные данные. На сегодняшний день эта версия еще остается официально не подтвержденной, а многие эксперты по всему миру продолжают пытаться разгадать тайну исчезнувшего без следа самолета.