Выборы в США 2020: предсказал ли Нострадамус победу Дональда Трампа в этом году?

Выборы в США в этом году могут закончиться весьма неожиданно, ведь конкурент Дональда Трампа набирает в свою поддержку все больше голосов. Предсказывал ли на самом деле Нострадамус победу Трампа еще и в 2020 году, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Несмотря на то, что некоторое время назад жизнь Дональда Трампа находилась под угрозой из-за коронавируса, его амбиции остаются прежними. Уже в эти выходные президент собирается снова возобновить публичные выступления. Во время болезни в социальных сетях президент публиковал опросы. 56% тех, кто проголосовал, заявили, что им живется намного лучше при правительстве Трампа, чем Обамы. Но далеко не все опросы имеют для действующего президента такие хорошие результаты.7 октября был опубликован опрос, в котором 57% резидентов поддержали конкурента Трампа Джо Байдена. На сегодняшний день Байден опережает Трампа всего лишь на 2%. Несмотря на такие показатели, многие люди уверены в том, что очередная победа Дональда Трампа на выборах, которые состоятся 3 ноября, была предсказана еще Нострадамусом 500 лет назад. Многие поклонники Нострадамуса уверены, что в его загадочных предсказаниях говорится и том, что случится на выборах в США в 2020 году и о том, какими именно будут результаты. В социальных сетях можно найти высказывания пользователей о том, что Трамп получит второй срок и это, якобы подтверждается отрывками из пророчеств Нострадамуса. В свою очередь скептики считают, что французский писатель не мог заглянуть так далеко в будущее, поэтому обсуждать победу Трампа еще рано. Научный писатель Брайан Даннинг добавил, что Нострадамус был действительно великим человеком, но это не значит, что стоит верить всему, что тот написал 500 лет назад.До выборов в США осталось меньше месяца и пока что нет даже никаких предположений, кто же сможет победить. Результаты опросов меняются чуть ли не каждый день и поэтому уверенности в стопроцентной победе Трампа нет.