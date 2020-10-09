Деньги уходят: отток капитала из России вырос на 69,5%

Чистый отток капитала из России в январе — сентябре 2020 года частным сектором вырос на 65,9%. По данным ЦБ России, показатель 9 месяцев текущего года составил $ 35,5 млрд против $ 21,4 млрд в прошлом году.

«В отличие от прошлогодней динамики, когда определяющими были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов, в текущем периоде ключевую роль сыграло снижение обязательств перед нерезидентами как банками, так и прочими секторами», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают снижение экспорта товаров на $ 72,4 млрд до показателя в $ 234,9 млрд, но динамику удалось компенсировать сокращением импорта товаров и «дефицита баланса услуг вследствие минимального количества зарубежных выездов россиян в условиях пандемии».