Россиянин остановил полный автобус после смерти водителя и спас людей

Василий БернюковФото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке

В Находке Приморского края местный житель Василий Бернюков остановил полный автобус после смерти водителя и спас находившихся в салоне людей. Мужчину наградили за проявленную смелость. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По словам Бернюкова, в автобус он сел рано утром. В салоне, по его наблюдениям, находилось около сорока человек — люди ехали на работу. «Через пару минут после того как двинулся автобус, я увидел, что водитель начал наклоняться вправо и упал на пол. Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулем автобуса и останавливал его», — вспоминает мужчина.

Бернюков отметил, что, если бы он не среагировал на случившееся с водителем, то автобус мог съехать в кювет, поскольку все произошло на повороте. «Своим поступком работник строительной сферы предотвратил трагическую ситуацию», — подчеркивается в сообщении МВД.

Начальник городского отдела МВД Вадим Трущенко отблагодарил Бернюкова за проявленную им самоотверженность благодарственным письмом.

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