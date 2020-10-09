Краткая история происхождения монет

Каждый день мы держим их в руках, но в основном обращаем внимание лишь на цифры. Между тем монеты — это не просто деньги, но и культурный феномен, живое свидетельство истории технологического развития человечества.

Обмен продуктами труда зародился еще в первобытном обществе и развивался с развитием человеческого общества и разделением труда. Некоторые товары имели большее распространение и пользовались устойчивым спросом в разных обитаемых уголках нашей планеты, и постепенно к их стоимости стали приравнивать стоимость всех остальных товаров. Так появились «товаро-деньги».

У скотоводов мерилом общей стоимости стал скот, что в дальнейшем нашло отражение в языке: у древнего населения Италии деньги обозначались словом pecunia (от латинского pecus, скот). В Древней Руси слово «скот» также обозначало деньги, а «скотница», соответственно, — казну, сокровище.Следующим этапом стало появление более удобных для обращения однотипных предметов натурального или искусственного происхождения. У древних жителей прибрежных районов Азии и Африки это были раковины морских моллюсков. У многих кочевых скотоводческих племен роль денег выполняли клейменые кусочки кожи. На Руси, в Польше, у германских племен — мех диких животных. Название древнерусской денежной единицы «куна» этимологически связано с куницей, куньим мехом.

Переходным звеном от «товаро-денег» к монетам стали металлические слитки разных форм и размеров. В Древней Греции это были металлические пруты — оболы. Шесть таких прутов составляли драхму (горсть).

Слово «драхма» сохранилось до наших дней как название денежной единицы Греции. В древней Германии имели хождение лепешкообразные слитки (Gusskuchen), на Руси — шестиугольные или прямоугольные серебряные слитки. При крупных торговых сделках их использовали целиком, но чаще разрубали на части, которые и стали прародительницами мелкой разменной монеты.

Серебряный обол. Афины, после 449 г. до н. э.

В XII веке до. н.э. в Китае, а затем в VII веке до н.э. в Восточном Средиземноморье появились первые монеты из металла. Само слово «монета» возникло позже — в Древнем Риме. Первый римский монетный двор находился при храме Юноны Монеты (Юноны Советчицы), отсюда и получила название вся его продукция. В России слово «монета» вошло в обиход во времена Петра I, вытеснив слова «деньга» и «куна».

Ручные деньги

Каждая монета имеет лицевую сторону (аверс) и оборотную (реверс). Лицевой считается сторона с изображением правителя либо содержащая легенду (надпись), позволяющую определить национальную принадлежность монеты. На современных монетах лицевой чаще считается сторона с обозначением номинала. Боковая поверхность монеты называется гуртом.Первоначально гурт был гладким, позднее в целях борьбы с фальшивомонетчиками и порчей монет (обрезанием краев с целью хищения благородных металлов) на него начали наносить узоры и надписи, сначала вручную, а затем при помощи гуртильных машин.

Первые монеты (китайские, античные, древнеримские) изготавливали методом литья. Их отливали в формы сразу по несколько штук, поэтому некоторые монеты несут на себе следы литиков — остатков металла, попавшего в канальцы между формами. Монеты того времени отличались большой толщиной и скругленными выпуклыми рисунками и надписями. Среди них помимо круглых встречаются экземпляры овальной, бобовой, а иногда и шаровидной формы.

Очередным этапом стала ручная чеканка монет из литых кружков. Нижний штемпель закреплялся в наковальне и служил также для удержания монетного кружка. Верхний крепился в молоте, монета изготавливалась одним ударом.

Если сила удара была недостаточной, приходилось повторять операцию, при этом изображение обычно слегка смещалось. В Древней Греции монеты часто изготавливались при помощи одного штемпеля и несли изображение только на одной стороне. На второй стороне отпечатывались следы щипцов или стержней, которыми удерживали заготовку.

Развитие монетного дела привело к разделению труда и совершенствованию процесса. Производство монет в этот период проходило в несколько этапов. Сначала при помощи молотка изготавливали тонкую металлическую пластинку (с XV века для этого использовали плющильный стан). Затем ножницами вырезали заготовку, а потом при помощи штемпелей (толстых стержней с выгравированным на торце изображением) и молотка осуществляли чеканку.

В княжеской Руси применялась другая технология. Серебряную проволоку нарезали на ровные кусочки, из которых вручную чеканили тонкие мелкие монеты неправильной овальной формы, получившие широкое распространение в русских княжествах. «Чешуйки» (это название было общепринятым) просуществовали в России до денежной реформы Петра I, который называл их «старыми вошами» и заменил на привычные нам круглые монеты высокого качества.

Плоды автоматизации

Леонардо да Винчи изобрел аппарат, который прессом вырубал металлические кружки и чеканил монеты с помощью молотового снаряда. Это было бревно с вделанным в него штемпелем, которое поднималось на блоке при помощи кожаных ремней и падало вниз под собственным весом. По этой технологии можно было печатать и крупную серебряную монету, ходившую в то время в Европе. Еще более совершенной чеканка стала после изобретения винтового пресса в Аугсбурге в середине XVI века. Штемпель крепился в нижней части винта, приводимого в движение рычагами.

Чуть позднее появилась машина для нанесения узоров на гурт, а с изобретением в XVI веке разъемного кольца стало возможным наносить на гурт надписи. Впервые гуртовая надпись появилась на французских экю в 1577 году.

В 1786 году швейцарцем Пьером Дро был изобретен станок, который действовал по принципу винтового пресса, приводимого в движение паровой машиной с автоматической подачей монетных кружков.

В 1810—1811 годах русский инженер Иван Афанасьевич Неведомский описал и построил опытный образец чеканной машины с коленчатым рычагом, которая позволяла перейти к современной монетной чеканке с производительностью до 100 монет в минуту. Увы, признания в России машина не нашла, а в 1813 году изобретатель скончался.

В 1817-м немецкий механик Дитрих Ульгорн представил машину, аналогичную машине Неведомского. Как водится, «нет пророков в своем отечестве»: в 1840 году на Петербургском монетном дворе были установлены машины Ульгорна.

Современные деньги

Регулярная золотая чеканка в России началась при Петре I и продолжалась до падения династии Романовых. В Советской России в 1923 году чеканился золотой червонец с изображением крестьянина-сеятеля на лицевой стороне. Монета использовалась для международных платежей молодой Советской республики.

В 1970-х в СССР была изготовлена солидная партия сувенирных новоделов этой монеты при сохранении внешнего вида, веса и пробы. Сегодня эти монеты используются в качестве инвестиционных и реализуются рядом банков наравне с аналогичными монетами других государств — Великобритании (золотой соверен), Франции (наполеондор, золотая монета достоинством 20 франков).

Штемпели для производства советского червонца изготовил медальер А.Ф. Васютинский — автор последних монет царской России и серебряных монет России Советской. Кстати, в 1931 году тем же мастером был изготовлен макет знаменитого значка ГТО («Готов к труду и обороне»).

В истории есть случаи производства монет из редких для монетного дела металлов. С 1828 по 1845 год в России чеканили платиновые монеты достоинством 3, 6 и 12 рублей.

Эти необычные номиналы появились благодаря тогдашним ценам на платину (в 12 раз дороже серебра): 12-рублевая платиновая монета была равна по весу и размеру серебряному рублю, 6 и 3 рубля — соответственно полтине и 25 копейкам. Существует мнение, что платиновые монеты чеканились благодаря купцам Демидовым, имевшим большие связи при императорском дворе. На их рудниках было обнаружено много платины, не имевшей в то время промышленного применения.

В первой половине XX века в ряде стран (в том числе и в СССР — 10, 15 и 20 копеек 1931−1934 годов) чеканились монеты из никеля. Позднее почти повсеместно они были заменены на более дешевые монеты из медно-никелевого сплава и алюминиевой бронзы. В гитлеровской Германии и ряде других стран выпускалась мелкая разменная монета из сплава на основе цинка, отличающегося плохой химической стойкостью и недолговечностью.

К середине прошлого века большинство стран отказались от денег из благородных металлов, используя золото и серебро лишь для юбилейных и коллекционных монет. Основными монетными металлами cтали медно-никелевые и бронзовые сплавы, а также алюминий и железо, плакированные медью, бронзой или никелем.Появились монеты биметаллические — изготовленные из двух металлов (как правило, из медно-никелевого сплава с бронзовой серединой) — 500 итальянских лир, ряд российских монет, 2 евро.

С введением единой европейской валюты в чеканке монет появилось новое направление. Металлические евро и евроценты имеют единое оформление, но чеканятся в разных государствах и сохраняют национальные особенности. И хотя многие жители Европы с ностальгией вспоминают свои национальные валюты и монеты, все понимают, что время металлических денег безвозвратно уходит в прошлое, а на смену приходят деньги электронные и виртуальные.

И все же металлические деньги останутся в музейных собраниях и в коллекциях нумизматов как памятник материальной культуры человечества, его пороков и страстей и конечно же — передовой инженерной мысли.