ТОП-10 Труднодоступных и необычных мест на земле

Даже при сегодняшнем уровне развития цифровых технологий и доступности едва ли не любой информации в мире еще найдутся такие места, сведений о которых практически нет.

Местности с опасными животными и мрачным прошлым, секретные государственные организации и даже закрытые для обывателей священные сооружения — они разбросаны по планете, и об их существовании знает далеко не каждый. Даже крупицы информации об этих местах представляют интерес. Вашему вниманию десяток таинственных точек на карте мира, куда обычному человеку хода нет.

1. Остров Кеймада Гранде (Бразилия)

Самый опасный остров на планете. /Фото: i-fakt.ru

Остров Кеймада Гранде представляет собой потрясающе живописное место посреди океана, который располагается в 34 километрах от побережья Сан-Паулу. Красивейшие пейзажи и климат позволили бы называть его райским местом, если бы там можно было оказаться.

Вот только любоваться видами Ilha da Queimada Grande уже много лет можно только с экскурсионного катера, ведь один шаг на райскую землю может в буквально смысле стоить жизни. А все из-за коренных обитателей острова – тысяч змей. Собственно, по этой же причине Кеймада Гранде получило свое второе название — Змеиный.

Золотое копье входит в топ самых ядовитых рептилий в мире. /Фото: pressa.tv

На Кеймада Гранде практически вся территория усеяна клубками рептилий, большинство из которых далеко не безобидны. По информации Novate.ru, на каждые 5 кв. м приходится по змее. Наиболее опасным видом рептилий, населяющих остров, является островной ботропс, или золотая гадюка-копье (также копьеголовая змея). Эта миловидная рептилия с золотистой чешуей входит в список наиболее смертоносных змей на планете.

Автоматический маяк на Змеином острове. /Фото: amsterdamtravel.ru

Человечество не хотело сдавать потенциальный райский уголок во власть рептилиям: в течение нескольких столетий многие люди пытались избавить остров от гадюк, вот только все проведенные мероприятия не дали никакого результата.

Поэтому власти приняли решении предоставить Кеймада Гранде статус заповедника и закрыть его для посещения: туристов подвозят в берегу на прогулочных катерах, но никогда не высаживают их на территорию. Единственный отпечаток цивилизации на Змеином острове – это построенные несколько десятилетий назад маяк, который работает в автоматическом режиме.

2. Остров Повелья (Италия)

Яркий отголосок чумной эпидемии прошлого, который делает остров необитаемым. /Фото: cosmopolitan.ru

Еще один остров, который не имеет посетителей, расположен в северной части Италии, между Лидо и Венецией. Уже которое столетие на территорию Повелья не заходил человек. А все из-за его дурной славы, ведь этот клочок суши считают одним из наиболее опасных и даже мистических мест на Земле. Справедливости ради стоит отметить, что официально для посещения остров не закрывали, однако наносить визит туда пока что не стоит.

Не самое подходящее место для посещения. /Фото: pikabu.ru

Причиной мрачной репутации острова является эпидемия чумы, которая случилась в 1777 году: для жителей Италии и Венеции она стала страшной трагедией, унесшей тысячи жизней. Все дело в том, зараженных изолировали именно в лазарете на острове Повелья, как наиболее удаленном от большой земли.

По подсчетам историков, жертвами чумы там стали не менее 150 тысяч человек. После этого почти полторы сотни лет здание больницы и другие сооружения острова находились в заброшенном состоянии.

Пока трудно поверить, что это заброшенное место с дурной славой реально превратить в курорт. /Фото: esoreiter.ru

Инфраструктура острова была отремонтирована в 1922 году, и там была открыта психиатрическая клиника, которая лишь усилила дурную славу этого места. Согласно популярной городской легенде, врач, который там работал, занимался проведением экспериментов над пациентами, большинство из которых Повелья так и не покинула. А с 1968 года остров вновь оказался в запустении.

Конечно, любители пощекотать себе нервы все-таки пробираются туда. Ситуация сдвинулась с мертвой точки несколько лет назад, когда итальянское правительство передало остров в долгосрочную аренду бизнесмену Луиджи Бругнаро, а тот собирается сделать из бывшего пристанища смертельно больных людей курорт. А вот что из этого выйдет, покажет время.

3. Пещера Ласко (Франция)

Уникальный исторический памятник, куда имеют доступ только археологи. /Фото: mirchudes.net

Разветвленная система пещер, которая была открыта во время археологических исследований на северо-западе Франции в 1940 году, сегодня считается одним из самых информативных памятников первобытной культуры, аналогов которым до этого не было найдено. Главную ценность составляют наскальные рисунки, которыми украшены стены пещеры: по мнению историков, они были сделаны примерно 17 тысяч лет назад, что делает их самыми древними изображениями.

Древние рисунки серьезно пострадали от… дыхания современных людей. /Фото: time.com

Интересно уточнить, что больше двадцати лет после обнаружения, до 1963 года, пещеры оставались открытыми для посещения туристами, параллельно с археологическими исследованиями. Однако позже ученые начали замечать многочисленные повреждения уникальных рисунков.Проведенные анализы показали, что причиной явилось большое количество углекислого газа, выделяемый посетителями — он вызывал грибок, а тот, в свою очередь, и портил наскальные рисунки. И для того, чтобы сохранить древнейшие памятки первобытных людей, пещеры частично закрыли для визитеров.

Люди сами себе отрезали путь в легендарную пещеру. /Фото: espanarusa.com

Однако на поток туристов это не повлияло, ведь все, что находится в закрытой ныне части Ласко, можно увидеть всего в 200 метрах от нее. Там находится объект под названием Lascaux II (с франц. Ласко II), который представляет собой искусственную пещеру, где с максимальной точностью воссоздали все древние рисунки.

4. Северный Сентинел Айленд (Индия)

Место, к которому людям подобраться не позволяют другие люди. /Фото: amsterdamtravel.ru

Остров North Sentinel расположен в Бенгальском заливе и представляет собой часть Андаманского архипелага. Однако больше информации об этом месте получить попросту невозможно, ведь исследователям путь туда закрыт. И, что самое поразительное, людям не удается хотя бы пройти вглубь острова, потому что им не дают этого сделать… другие люди.

Враждебность племени не позволяет пробраться на остров и установить контакт. /Фото: yaplakal.com

Все дело в том, что на острове уже несколько тысячелетий проживает малочисленное племя, именуемое учеными сентинелс. Местные жители существуют обособленно и пресекают любые попытки наладить контакт с цивилизованным миром.

Более того, коренное население острова проявляет агрессию по отношению к незваным гостям, поэтому индийские власти установили запрет на посещение острова. А единственные фотографии самого острова и его жителей сумели сделать только с катеров и не приближаясь близко к берегу.

5. Апостольская библиотека Ватикана

Настолько же таинственное место, насколько и прекрасное. /Фото: sib-catholic.ru

Ватикан по многим критериям можно назвать уникальным государством. И среди этих особенностей можно смело выделить умение сохранять тайны своих информационных недр от большинства населения планеты.

Так, в знаменитой Апостольской библиотеке Ватикана собрано примерно 45 тысяч книг, которые таят на своих страницах секретные архивы Святого престола. Среди них можно найти немало древних манускриптов с уникальной в своем роде информацией о происхождении христианского учения.

Доступ в библиотеку сильно ограничен. /Фото: vaticannews.va

Масштабы библиотеки поражают: полки общей длиной 85 километров хранят в себе оригинальные письма Микеланджело к Папе Римскому, труды Галилео Галилея, указ об отлучении Мартина Лютера от церкви, документы Ордена Тамплиеров.

Сбор бесценных рукописей в архив начали еще в период поздней античности — в IV веке. Вот только доступ к Секретным архивам может получить довольно узкий круг посетителей. А исследователи, которым необходимо попасть в залы библиотеки, должны запрашивать письменное разрешение.

6. Всемирное зернохранилище (Норвегия)

Кто бы мог подумать, что семена на случай глобальной катастрофы будут хранить в Скандинавии. /Фото: xt.ht

На территории норвежского острова Шпицберген располагается уникальное хранилище так называемого Судного дня. В поселке Лонгйиир, раскинулся секретный туннель, который уходит в глубину на 130 метров под землю, и в нем собрано более 4 миллионов образцов семян почти миллиона сортов различных сельскохозяйственных культур из всех уголков планеты.

Примерный план хранилища. /Фото: onthe50road.com

Первые зернохранилища, или семянохранилища, подобного типа были созданы российским ученым-ботаником Вавиловым в Ленинградской области. После чего эту тенденцию переняли американцы, которые хранят специальные колбы в здании банка Форт-Нокс. А уже норвежцы предложили вариант открытия Всемирного зернохранилища на Шпицбергене. ООН одобрило задумку, и сооружение было построено в 2006 году.

7. Хранилище мормонов (США)

Живописные горы, оказывается, хранят массу секретов. /Фото: orangesmile.com

В это трудно поверить сразу, однако именно хранилище религиозного течения мормонов является одним из наиболее охраняемых мест на американском континенте. Расположен бункер рядом с Солт-Лейк-Сити. Первые упоминания о нем датированы 1965 годом. Туннель прорубили в Гранитной горе, и он уходит вглубь породы на 180 метров. Массивные двери массой около 15 тонн служат входом. Объект охраняется круглосуточно — по периметру стоят вооруженные люди.

Пожалуй, самый засекреченный архив на американском континенте. /Фото: joy-pup.com

Архив закрыт для свободного посещения. Точных данных о том, что именно хранится в секретном бункере, нет.

По обрывкам информации, хранилище мормонов укрывает уникальные исторические документы: сведения о генеалогическом дереве Иисуса Христа и его предположительных потомках, библиотека микрофильмов, насчитывающая примерно 40 тысяч единиц. Кроме собственно хранилища, внутри также расположены лаборатории и административные помещения.

8. Зона 51 (США)

Самое известное засекреченное место США. /Фото: m24.ru

Это место давно стало притчей во языцех для любителей конспирологических теорий. В южной части штата Невада, в 130 километрах от Лас-Вегаса, в период Второй Мировой войны был построен военный объект.

База считается одним из наиболее секретных точек на карте планеты. Долгое время о нем ничего не было известно, а в середине девяностых годов стали распространяться слухи, что в Зоне 51 занимаются изучением инопланетян, которые могли потерпеть крушения на своих тарелках. Однако эту версию официально опровергли представителями ВВС США.

Аэродром в зоне 51, 1970-е годы. /Фото: wikimedia.org

Это кажется странным, но вплоть до 2013 года американское правительство вообще отказывалось признавать сам факт существования Зоны 51. А после публичных пресс-релизов сотрудников ЦРУ версии о предназначении базы значительно сократились. Согласно официальной версии, на территории Зоны с 1955 года проводятся испытания новых самолетов стелс-технологии. Но уровень секретности по-прежнему высокий: воздушное пространство над базой закрыто, доступ по земле также ограничен.

9. Храм Исэ-Дзингу (Япония)

Место, куда попадают лишь избранные. /Фото: jrailpass.com

Храм Исэ-Дзингу является самым священным место синтоистов — представителей традиционной японской религии. Располагается оно в городке Иса префектуры Миэ. Прямо посреди кипарисов и сосен был возведен масштабный храмовый комплекс в честь богини Аматерасу-омиками. Он состоит из двух главных строении — внутреннего святилища Найку и храма Геку, а вокруг них раскинулись еще 120 храмов второстепенного значения.

Зеркало Ята среди японских императорских регалий. /Фото: livejournal.com

Комплекс обнесен высоким деревянным забором, а посещение ограничено. Войти на территорию может только определенный круг священнослужителей, а переступить порог двух главных храмов Найку и Геку имеют право только император, члены его семьи, а также верховный жрец. Кроме того, в Исэ-Дзингу хранится важнейшая синтоистская реликвия Ята но Кагами, или Священное Зеркало, также входящее в число императорских регалий.

Служители храма строго охраняют его секреты и соблюдают традиции. /Фото: narvii.com

Как написано в древних манускриптах, Первый Храм Найку был построен еще в IV-III веке до нашей эры. С тех самых пор каждые двадцать лет сооружение полностью разрушается и возводится заново. Соблюдение данной традиции символизирует смерть и возрождение для новой жизни.

10. Метро 2 (Российская Федерация)

Секретная ветка метро прямо посреди Москвы. /Фото: reddit.com

Первые сведения о секретной ветке D 6, которая проложена ниже уровня Московского метрополитена, были опубликованы в рамках доклада Министерства обороны США от 1991 года. А в 2004 году Владимир Шевченко, бывший руководитель протокола при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, фактически подтвердил существование этого засекреченного объекта.

О секретном ответвлении метрополитена до сих пор мало известно. /Фото: ss-op.ru

Строительство секретной ветки метро проходило под руководством лично Иосифа Сталина. Назначение объекта — объединить различные правительственные локации между собой и с аэропортом Внуково. Предполагается, что D 6 насчитывает несколько уровней. Наиболее глубокий уходить в 250 метров под землей, начинаясь под Кремлем и уходя в Тропарево.