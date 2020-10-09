В 2020 году произошло рекордное количество климатических катастроф

2020 год еще не закончился, а уже случилось рекордное количество климатических катастроф. Только в США было зафиксировано множество происшествий. Специалисты заявили, что за 9 месяцев произошло 16 катастроф климатического характера, которые принесли ущерб, оцененный в миллиард долларов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. За этот год было зафиксировано несколько очень сильных штормов, длительная засуха и пожары. Убытки, нанесенные катастрофами, можно сравнить разве что с ситуацией, которая была в 2011 и 2017 году. При этом показатели учитывались за весь год, а в этом году только за 9 месяцев. В Мексике в начале октября произошел уже 25 шторм, который получил название ураган «Дельта». Еще один шторм может произойти в скором времени рядом с берегами Луизианы. Одновременно с этим в Калифорнии объединились в один сразу несколько пожаров. В результате этого случился «гигантский пожар». Он стал самым крупным за все время, что ведутся наблюдения. На сегодняшний день полыхает примерно 4 миллиона акров земли. 43% США в этом году пережили ужасную засуху. Больше всего пострадали западные и северо-восточные регионы. Из-за того, что в атмосфере Земли удерживается очень много тепла, воздух и вода предоставляют энергию для образования штормов. Специалисты добавили, что сентябрь этого года стал самым жарким за все время ведения наблюдений. Температура воздуха была выше на 1,3 градуса по Цельсию, чем обычно. Если климат будет становиться жарче и дальше, то в скором времени по всей планете начнут происходить штормы, ураганы и другие климатические катастрофы. При этом сила их может значительно возрасти, что приведет к ужасным последствиям.