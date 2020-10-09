Названы 5 преимуществ тыквы для здоровья

Сезон тыквы стартовал. Этот оранжевый овощ — любимец рестораторов. Крем-супы, различная выпечка, салаты, гарниры — тыква действительно удивительна, каждый раз она может давать разный вкус и восприниматься как заморское экзотическое блюдо. В домашней кухне тыква также присутствует, хотя, в отличие от ресторанной, хозяйкам доступно не так много блюд. А многие просто не умеют ее готовить. Но настало время научиться, ибо тыква, которая технически является фруктом, но по питательным веществам больше похожа на овощи, незаменима в деле укрепления иммунитета. Особенно осенью, когда начинается сезон простуд — в 2020 году он сопряжен еще и с пандемией коронавируса.Эксперты известного издания Healthline назвали пять ее главных преимуществ для здоровья.Читайте на Информинг.Ру: Зарубежный диетолог рассказала, какие изменения в питании необходимы после 70 лет

По данным Национального института здоровья (США), в тыкве содержится 245% рекомендуемой суточной нормы бета-каротина, который имеет решающее значение для зрения и иммунной функции. Овощ содержит лютеин и зеаксантин, а также витамины A, B6 и K, они помогают защитить глаза от вредного воздействия солнечных лучей. Лютеин особенно хорошо отфильтровывает синий свет, который отражается от экрана компьютера или телефона.Тыква хорошо борется с хроническими заболеваниями, уменьшая их проявления и предотвращая рецидивы. В тыкве содержится много антиоксидантов. Альфа-каротин, бета-каротин и бета-криптоксантин помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые провоцируют развитие болезней сердца и онкологических заболеваний. Тыква помогает похудеть. Дело в том, что она очень питательна и изобилует полезными веществами, но при этом низкокалорийна.А еще этот овощ защищает сердце благодаря высокому содержанию калия, витамина С и клетчатки.Исследования показали, что у людей с более высоким уровнем калия нормализуется кровяное давление, у них отмечены низкие риски инсульта. Калий в организме не только способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, но также защищает мышцы от разрушения, сохраняет плотность костей и снижает образование камней в почках. Яндекс Дзен