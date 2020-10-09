Айза Анохина устроила скандал с подписчиками после обвинений в «проплаченности» поста о Навальном

Ведущая усомнилась в словах оппозиционера, который считает, что его отравили «Новичком».

Айза Анохина снова оказалась в центре скандала. Телеведущая после интервью оппозиционера Алексея Навального журналисту Юрию Дудю написала пост у себя в Instagram, где разнесла политика и его версию с отравлением запрещенным боевым отравляющим веществом «Новичок». Навальный заявил (как Дудю, так и немецкой прессе), что за его отравлением якобы стоит сам президент РФ Владимир Путин. По его мнению, его хотели устранить перед парламентскими выборами. Анохина же поражается «самомнению» Навального, а также не верит в версию с отравлением «Новичком».

«Столько самомнения, что это несомненно новичок и несомненно сам президент или директор ФСБ. А между тем, следователи посмотрели все камеры и никакой бутылки у той скрывшейся девушки не было, она ее купила уже в чистой зоне после досмотра, в багаже также ничего не было. Откуда взялась эта бутылка? Почему только бутылка? Я вот вспоминаю Лондон. Там с этим ядом люди облачались в костюмы химзащиты, а тут, значит, просто типа провезла в другую страну. Как-то странно», — высказалась Айза (орфография автора сохранена).

Пост телеведущей вызвал бурную реакцию у пользователей. Анохину обвинили в продажности и решили, что пост с осуждением оппозиционера «проплачен Кремлем». Телеведущую разнесли в комментариях, припомнили пост о поправках в Конституцию и пригрозили массовой отпиской.

«Со дна постучали, сильнее зашквариться уже невозможно», «Сколько в этот раз тебе заплатили за кремлевский пост?», «Надеюсь, в этот раз продалась не за копеечку 400 тысяч, а подороже», «Сколько за такое платят звездам?» — возмутились пользователи.

Айза Анохина вспыхнула из-за обвинений в продажности и написала еще один пост «для политологов», у которых, по ее мнению, «стадное рефлекторное мнение без особого желания вникать». Ведущая разозлилась не на шутку и обозвала оскорбивших ее людей «алчными мразями», заявила, что они ничем не отличаются от тех, кого люто ненавидят, а также напомнила, что она помогает больным детям.

«Отписка? Да пожалуйста! Ненавидите? Да вообще легко! Мне плевать и на политику, и на этот мир, который мы с вами, людишки, изуродовали! Мы имеем то, что заслужили», — психанула ведущая шоу «Любовь на выживание».

Впрочем, скоро посты были удалены из аккаунта телеведущей, однако люди все равно припоминают ей это в комментариях. У Анохиной спросили в Stories, сколько же ей заплатили за пост про оппозиционера, на что она снова резко ответила, написав 19-значную цифру со значком доллара и евро. Анохину также возмутило мнение других блогеров, которые считают, что пост про Навального якобы удалила администрация Instagram из-за массовых жалоб пользователей. Айза подчеркнула, что она сама удалила публикацию.

Ранее телеведущая комментировала экологическую катастрофу на Камчатке, в результате которой погибли сотни тысяч морских обитателей.

Сейчас в ленте Анохиной можно увидеть милые совместные фото с сыновьями и ее возлюбленным Олегом Майами. Ведущая теперь воздерживается от рассуждений на политическую тему, но пользователи все равно атакуют ее в комментариях, упрекая в «продажности» и «зашкварности». Были и те, кто все-таки поверил, что Анохина самостоятельно писала пост, но все равно упрекнули ее в том, что она лезет в те темы, в которых, по их мнению, плохо разбирается.

«Айза, сколько за пост про Навального сейчас дают? Или в следующем интервью расскажешь? Что просто нужны деньги, детей кормить», «В чем сила, Айза? Во вранье», «Много денег за политическую рекламу не бывает», «Че сразу-то удалила?», «Деньги в кассу вернула или как?» — пишут подписчики Айзы.

Между тем, и другие звезды высказались после интервью Алексея Навального Юрию Дудю. Например, экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова считает, что эта скандальная история с отравлением – «искусственно спровоцированный повод, чтобы ввести санкции против России».

Напомним, оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета рейса «Томск-Москва». Он пошел в туалет и начал кричать от боли, после чего потерял сознание. Пилот совершил экстренную посадку в Омске, где политика забрали врачи на реанемобиле. Политик впал в кому. Супруга Навального Юлия и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией настояли на том, чтобы перевезти его на лечение за границу. 22 августа из Германии за Навальным прилетел спецборт, на котором его и транспортировали в немецкую клинику «Шарите». 7 сентября Алексей Навальный вышел из комы. После он дал интервью немецкому изданию Der Spiegel, в котором обвинил президента РФ Владимира Путина в причастности к его отравлению.

Подробности того злополучного дня, описание состояния, что за образы видел в состоянии комы, что чувствовал, а также версию об отравителях, политик рассказал в 2,5-часовом интервью журналисту Юрию Дудю. На YouTube видео уже собрало более 13 млн просмотров. Ранее «Блокнот» публиковал материал, где собрал самые важные и яркие реплики из этого интервью.