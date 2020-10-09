Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вышел больницы

Госпитализация губернатора Алтайского края Виктора Томенко завершилась, он выписан из краевой клинической больницы, куда попал в связи с двухсторонней пневмонией. Об этом сообщает канал регионального правительства в Telegram.

Состояние главы региона удовлетворительное. Планируется, что в ближайшее время Виктор Томенко приступит к работе, уточняет Telegram-канал регионального правительства. Томенко в общей сложности провел в медучреждении чуть меньше двух недель.

Напомним, что 22 сентября Виктор Томенко получил положительный тест на COVID-19. Глава региона изначально изолировался дома. Несмотря на температуру, он продолжил работать удаленно. 27 сентября губернатора Алтайского края госпитализировали с двухсторонней пневмонией. В официальном комментарии правительства было указано, что повторный тест на коронавирус у Виктора Томенко был отрицательный.

Позже он записал видео прямо в больничной палате. Губернатор сообщил, что его состояние немного улучшилось и появились силы обратиться к подписчикам. «Во-первых, хотел сказать искренние слова благодарности за те без преувеличения тысячи слов поддержки, которые в мой адрес пришли по всем каналам связи – и по открытым, и по закрытым, и напрямую, и опосредованно… Это очень сильно помогает и поддерживает. Вместе с лекарствами и вместе с работой врачей это приводит к тому, что лечение будет идти в правильном направлении. Так что спасибо вам огромное. Я думаю, что наше внимание друг к другу нужно всем тем людям, которые оказались в тяжелом или трудном положении», — сказал губернатор. Он также напомнил, что в крае сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом, и система здравоохранения ищет возможности перестроиться и мобилизовать возможности на борьбу с болезнью.

Вечером 8 октября стало известно, что Виктору Томенко намного лучше, он идет на поправку. Правительство сообщило об этом в ответ на слухи о том, что главе региона стало хуже и его перевезли в Москву для лечения. Власти уверили, что Виктор Томенко продолжает лечение в Краевой клинической больнице, при этом у него наблюдается положительная динамика.