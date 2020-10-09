В Бишкеке объявлено чрезвычайное положение. Президент ввел в город войска

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распорядился ввести войска в Бишкек. В городе объявлено черзвычайное положение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ, подписанный главой государства.

Сооронбай Жээнбеков, президент Киргизии.

instagram.com/sooronbai_zheenbekov_official.

В документе говорится, что военные должны заняться организацией блок-постов, пресечением вооруженных столкновений, обеспечением охраны правопорядка и защитой мирного населения.

Войска вводятся в столицу Киргизии в связи с режимом чрезвычайного положения, которое будет действовать до 21 октября.

Госпереворот

5 октября в Киргизии начались выступления оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь, ближе к утру протестующие захватили здание парламента, где также расположен офис президента.

6 октября ЦИК отменил результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября.

По данным Минздрава Киргизии на 9 октября, из-за протестов в Бишкеке пострадали 1218 человек, более 200 госпитализированы.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.