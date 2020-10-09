Турция уже включилась в переговорный процесс по Карабаху

«Еще до того, как Армения напала на Азербайджан (27 сентября — ред.), Россия предлагала переговоры. Сейчас наш министр иностранных дел посетил Женеву, сегодня будет в Москве. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны высказать свое мнение. Анкара сейчас также за столом переговоров, Турция — одна из стран-участниц. Кроме того, это страна близка к Южному Кавказу и является братской для Азербайджана. Независимо от формата, участие Турции и России привнесет безопасность в регион», — цитирует Гаджиева «Интерфакс».

Гаджиев отметил, что Азербайджан уже изменил державшийся долгие годы статус-кво, и «сейчас формат переговоров с участием России и Турции может быть более устойчивы».

«После реализации переговоров можно рассмотреть прочие военные вопросы. В настоящее время идут боевые действия, и есть озабоченность со стороны стран мира и ЕС. Есть вопросы по обмену телами погибших. Посмотрим, какой путь выберет Армения», — сказал Гаджиев.