На экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева было совершено покушение: неизвестный обстрелял его авто

Неизвестные обстреляли машину экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, когда тот уезжал с митинга. Об этом сообщила его помощница в «Фейсбуке», пообещав в скором времени подготовить официальную информацию.

Напомним, что сегодня, 9 октября, в Бишкеке прошло несколько митингов. На один из них своих сторонников привел и Атамбаев. Когда он и другие лидеры оппозиции сели в автомобиль, неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону машины.

Из-за ситуации в столице в Бишкек вводится военная техника, будут организованы блок-посты. Ранее президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении в столице чрезвычайного положения.

«Исходя из сложившейся ситуации, мы обязаны срочно взять ситуацию под контроль и укрепить мир», — прокомментировал ситуацию Жээнбеков.

Протесты в Бишкеке начались 5 октября. Недовольство людей вызвали итоги парламентских выборов, которые позже ЦИК признал недействительными. В ночь с 5 на 6 октября протестующие захватили здания кабмина и мэрии Бишкека и освободили из СИЗО Атамбаева. Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране. Парламент Киргизии инициировал процедуру импичмента действующего президента.