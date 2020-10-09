МИД РФ счел неподобающим заявление Франции и Германии по ситуации с Навальным

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российская сторона считает неподобающим «по содержанию и тональности» совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии по ситуации с Алексеем Навальным, заявил первый заместитель главы МИД России Владимир Титов на встрече с послом Франции в РФ Пьером Леви.

Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел.

«Выразили недоумение в связи с неподобающим по содержанию и тональности совместным заявлением министров иностранных дел Франции и ФРГ по ситуации с А. Навальным», – указано в сообщении.

Заявление идет вразрез с реальным положением дел, подчеркивает МИД.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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