Лавров эмоционально отреагировал на заявление коллеги из Дании о санкциях из-за Навального: «Вы слышали? Все понятно?»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров эмоционально отреагировал на заявление главы МИД Дании Еппе Куфуда о том, что страна обязательно присоединится к санкциям Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным. Куфуд заявил о поддержке санкций в ходе совместной пресс-конференции в Москве.

Лавров сообщил журналистам, что произошедшее с российским оппозиционером вызывает все больше вопросов, на которые Москва не может дать ответы.

«И если те, кто громогласно нас обвиняют и требуют наказать виновных, будут продолжать исходить из того, что вот, дескать, как это так, мы, цивилизованные страны — Германия, Франция, Швеция, целый Евросоюз, — и вы нам не верите? Я так не рекомендую никому разговаривать ни с Россией, ни с любым другим государством. Это просто мания величия и полное неуважение к партнерам», — отметил глава МИД РФ.

В свою очередь Куфуд указал, что Дания «решительнейшим образом» осуждает попытку покушения на Навального с применением боевых отравляющих веществ. Он напомнил, что наличие этих веществ в пробах оппозиционера подтвердили лаборатории в европейских странах и организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Мы требуем провести прозрачное, комплексное и тщательное расследование, чтобы выяснить, кто попытался убить Алексея Навального и чтобы виновные не остались безнаказанными. Четвертое: мы само собой присоединимся к санкциям против этих людей», — заверил спикер.

«Вы слышали? Все понятно? Спасибо большое, мы пойдем обедать», — сказал Лавров.