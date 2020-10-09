Евросоюз 12 октября примет решение о введении санкций из-за Навального

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Алексей Навальный

Reuters

Министры иностранных дел 27 государств — членов Евросоюза 12 октября примут политическое решение о введении санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕС высокого ранга.

«Можно ожидать, что главы МИД примут политическое решение о принципиальном введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за отравление Навального», — сказал источник.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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