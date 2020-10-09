Румыния отозвала посла из Белоруссии для консультаций

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Посол Румынии в Белоруссии Виорел Мошану отозван для консультаций, написал румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску на своей странице в Twitter.

Румыния решила отозвать своего посла в знак солидарности с Литвой и Польшей, заявил Ауреску.

Он призвал Минск «понять, что давление на дипломатическом уровне на страны ЕС не поможет диалогу и не приведет к положительному результату».

Ранее отозвали своих послов из Белоруссии Литва, Польша, Латвия, Болгария, Эстония и Чехия.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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