Верховный суд Украины запретил Зеленскому использовать русский язык

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zelenskiy_official/Instagram

Большая палата Верховного суда Украины постановила, что президент страны Владимир Зеленский, исполняя обязанности президента, не должен использовать русский язык, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата Верховного суда указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — говорится в сообщении.

Суд отметил, что Зеленский несет политическую ответственность, исполняя президентские функции.

Ранее гражданин Украины обратился в суд с иском, где попросил признать противоправным обращение Зеленского на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на русском языке и обязать его использовать государственный язык. После того как Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении требований, истец подал аппеляцию.

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