Экс-главу Киргизии попытались убить прямо на центральной площади Бишкека

Неизвестный открыл огонь боевыми патронами по автомобилю, в котором Алмазбек Атамбаев покидал место встречи со своими соратниками.

На центральной площади киргизской столицы Ала-Тоо, где 9 октября проходят одновременно митинги нескольких оппозиционных политических сил, было совершено покушение на бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Как следует из видеозаписи, опубликованной бишкекскими СМИ, по проезжавшей мимо митингующих черной машине был открыт огонь. Вскоре помощница Атамбаева сообщила в соцсетях, что сам он находился внутри автомобиля и не пострадал.

Атамбаев на камеру продемонстрировал журналистам оставленные пулями следы на кузове машины. По его словам, высказанные некоторыми предположения о том, что стреляли из травматического оружия, несостоятельны: такие повреждения наносят боевые патроны. «Разве может резина броню пробить?» — отметил бывший глава республики.

«Информация о том, что готовится покушение на меня, поступила ещё вчера», — заявил Атамбаев.

Бывший президент Киргизии, сторонники которого на волне протестов, вспыхнувших после парламентских выборов, добились его освобождения из СИЗО КГБ, сегодня впервые выступил перед народом — как раз на том самом митинге на центральной площади Бишкека.

Даже после покушения на Атамбаева митинг продолжился. Участники поют песни и, несмотря на сгущающийся в городе сумрак, похоже, не собираются расходиться.

Напомним, ЦИК Киргизии аннулировал результаты парламентских выборов. Соответственно, в республике должны состояться повторные выборы в Жогорку Кенеш. Действующий президент республики Сооронбай Жээнбеков удалился на конспиративную квартиру и пытается оттуда управлять страной — но не слишком-то успешно. Правительство Киргизии ушло в отставку, назначены врио министров.

Напомним, 4 октября в республике состоялись парламентские выборы, по итогам которых большинство мандатов должно было достаться двум провластным партиям, в избирательные списки которых фактически вошли 2/3 действующего состава Жогорку Кенеш. В целом из 16 партий, кандидаты от которых баллотировались на выборах, в парламент прорвались только четыре — для этого им необходимо было преодолеть семипроцентный барьер.

Еще до объявления официальных итогов голосования жители Бишкека вышли на улицы, требуя справедливого подсчета голосов. Протестующие пытались взять штурмом Дом правительства, потом ворвались в здание МВД, а также дошли до СИЗО КГБ и добились, чтобы к ним выпустили сидевшего там Атамбаева. Манифестанты также освободили и других политзаключенных.

Кроме того, протестующие разбили и сожгли несколько припаркованных на улицах Бишкека автомобилей, нанесли ущерб магазинам. а потом — уже за пределами столицы —начали захватывать различные предприятия (в частности, золото- и угледобывающие).