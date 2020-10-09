Житель Барнаула скончался прямо здания подстанции скорой помощи

Запоздавшая помощь не спасла барнаульца

Одна из жительниц Барнаула стала свидетелем трагедии – на ее глазах недалеко от здания по улице Анатолия, 222, в котором расположена подстанция «скорой помощи», умер мужчина. Сотрудников организации пришлось уговаривать оказать горожанину помощь, но когда они согласились, было уже поздно, сообщает «Толк» со ссылкой на очевидца.

По словам горожанки, около 11:20 мужчина шел со стороны магазина «Ярче», около дома он сел на заборчик, а затем стал заваливаться с него. Женщина, а также соседка подбежали к нему, пытались поднять, но он был без сознания.

Обратившаяся в редакцию горожанка указала, что побежала в здание «скорой помощи» и, по ее словам, в течение 10 минут уговаривала находящихся там людей оказать помощь человеку – ей говорили, что все бригады на выезде. Как пишет издание, в грубой форме ей удалось заставить находившуюся на подстанции женщину в форме «скорой» это сделать.

Та осмотрела мужчину, сказав, что он уже умер. Тем не менее, некие реанимационные действия она пыталась провести, но, как говорит очевидец, было понятно, что мужчину уже не спасти. Женщине объяснили, что оказать помощь сотрудники самой подстанции не могут, потому что все препараты и оборудование находятся у бригад.

Горожанка достала из сумочки мужчины телефон и набрала по последнему вызову. Ответил сын – он и жена умершего вскоре подошли к месту трагедии.

Женщина также набрала 112, объяснив ситуацию и сказав, что хочет вызвать полицию. Ей ответили, что это должны сделать сотрудники скорой. Через некоторое время полиция приехала, опросила всех свидетелей.