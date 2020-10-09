Туберкульоз на Волині: яка ситуація із захворюваністю та лікуванням

На Волині проблемним залишається питання раннього виявлення туберкульозу.

Про це повідомив генеральний директор КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради Іван Нискогуз у ході засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, інформує пресслужба Волинської обласної ради.

Розгляд питання про стан надання протитуберкульозної медичної допомоги населенню області ініціювали депутати-медики.

Заступник голови профільної комісії Сергій Сівак зауважив, що у зв’язку із поширенням COVID-19 питання захворюваності волинян на туберкульоз відійшло на другий план, однак воно залишається надзвичайно актуальним.

Іван Нискогуз поінформував депутатів, що цьогоріч спостерігається зниження захворюваності населення області на туберкульоз на 20,4%. Так, за 9 місяців 2020 року виявлено 29,75 нових випадків туберкульозу на 100 тисяч населення, проти 37,38 на 100 тисяч краян за 9 місяців минулого року. Однак, проблемним залишається питання раннього виявлення туберкульозу, каже він.

«Ми наразі робимо усе від нас залежне, аби вирішити цю проблему. За рік ми підготували навчальні кімнати, взяли участь у проекті з навчання раннього виявлення туберкульозу для надавачів первинної медичної допомоги, тобто сімейних лікарів, адже стратегією ВООЗ передбачено те, що цим питанням мають опікуватись саме вони «, — зазначив він.

Своєю чергою депутат Сергій Сівак висловив занепокоєння відсутністю посад фтизіатрів у більшості районів та міст області. Іван Нискогуз повідомив, що згідно з новими нормативними документами, відкриття окремих протитуберкульозних кабінетів, де працюватимуть лікарі-фтизіатри, передбачене лише у структурі новостворених районів.

«На Волині їх буде чотири. У Камені-Каширському із цим виникли певні проблеми, тому тубкабінет ми плануємо відкрити у Маневичах, крім того у Володимирі-Волинському та Ковельському районах. Обслуговування Луцького району візьме на себе наше підприємство. НСЗУ однією із умов поставила приєднання протитуберкульозних кабінетів до складу нашого підприємства», — розповів Іван Нискогуз.

Він переконува депутатів, що такої кількості спеціалістів для нашої області буде достатньо. Мовляв, практика Одещини це доводить, адже там на усю область із населенням у понад 2 мільйони 600 тисяч є всього 6 тубкабінетів. За його словами усі ризики з цього приводу уже прораховані. Між тим, депутат Михайло Бегаль наголошує, що важливим є також питання логічного визначення маршрутів пацієнтів, адже в області є чимало віддалених населених пунктів.

Іван Нискогуз зауважив, що розробка маршрутів пацієнтів передбачена вимогами НСЗУ та уже виконана.

«Ми уже розробили маршрути руху пацієнтів, а також маршрути руху мокроти, що затверджені профільним управлінням облдержадміністрації ще у минулому році. У нас уже все чітко відпрацьовано, адже за це буде відповідати безпосередньо наше підприємство», — зазначив він.

Іван Нискогуз також акцентував увагу депутатів на тому, що для КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» відкритим залишається питання дотримання вимог інфекційного контролю.

«Нам потрібно у найкоротші терміни завершити усі ремонтні роботи, зокрема четвертого поверху приміщення лікарні. Завдяки фінансовому сприянню обласної ради цьогоріч ми реконструювали приймальне відділення, оновили спеціалізовані палати, наразі завершуємо ремонт ліфта, який не працював більше 40 років. Крім того, на завершальній стадії ремонт опалювальної системи», — зауважив він.

Іван Нискогуз пригадує, що на початку впровадження медичної реформи протитуберкульозна служба області була в найгіршому становищі, але завдяки ряду успішних заходів їм вдалось вийти на плюс. Більше того, за його словами, комунальному підприємству вдається заробляти, адже наразі акумульовано кошти на завершення ремонтних робіт, а також для придбання рентгенівського та ультразвукового апаратів.

«Ми розширили пакет послуг, які оплачує НСЗУ, а також додатково ввели платні послуги. За два місяціми уже заробили 54 тисячі гривень. Ми перейшли на аутсорсинг прання, а це також дуже вигідно. Вже втретє плануємо провести закупівлю на харчування пацієнтів. Харчоблок маємо намір здавати в оренду», — зауважив він.

В результаті обговорення комісією рекомендовано гендиректору КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Івану Нискогузу підготувати лист на ім’я голови обласної ради щодо введення додаткових посад фтизіатрів в новоутворених ОТГ області.