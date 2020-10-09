Кремль заговорил о «дополнительных решениях» после рекорда по случаям COVID-19

На фоне роста числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России могут потребоваться дополнительные меры от федерального штаба по борьбе с COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом и количество инфицированных станет и дальше расти, конечно, это окажется темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но каких именно, сейчас я вам не могу сказать», — цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Песков также отметил, что в условиях пандемии введение определенных мер контроля на въезде в регионы вполне допустимо, но о перекрытии своих границ субъектами РФ речи не идет.

«Как не было, так и нет таких мер, конечно», — указал пресс-секретарь главы государства (цитата по ТАСС).

За последние сутки в России зарегистрировали 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Это рекордный показатель с начала пандемии в стране. По числу зараженных лидируют Москва (3 701 случай), Санкт-Петербург (469) и Московская область (411).

В Татарстане выявили 32 случая заболевания. Вводить дополнительные ограничения и пропускную систему сейчас не планируется, заявили накануне в казанском Кремле.